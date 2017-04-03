Англия

Защитник Манчестер Юнайтед Люк Шоу сделал первый шаг к восстановлению отношений с менеджером Жозе Моуриньо.

Накануне Моуриньо жестко раскритиковал Шоу, заявив, что молодой англичанин "просто не старается" на тренировках.

В ответ на это высказывание Шоу запросил встречу с Моуриньо, после которой португалец разрешил защитнику присоединиться к составу перед матчем против Эвертона.

Как сообщают источники, еще слишком рано говорить о том, что Моуриньо и Шоу уладили все разногласия, тем не менее, это считается шагом в правильном направлении.