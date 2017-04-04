Англия

Лидер Арсенала Алексис Санчес считает Челси приоритетным вариантом продолжения карьеры.

В своих планах на лето Челси рассматривает трансферы нападающего Арсенала Алексиса Санчеса и форварда Эвертона Ромелу Лукаку. При этом, не исключено, что Челси предпримет попытку заполучить сразу обоих игроков.

Сам Санчес оценил перспективы от перехода в Челси и принял решение, что такой вариант будет для него приоритетным.

К чилийцу проявляли интерес ПСЖ, Ювентус и китайские клубы, но сам игрок уже освоился в Лондоне, а игра в Челси позволит ему бороться за титулы.

Руководство Челси уверенно, что переговоры по личному контракту Санчеса не станут проблемой, однако на преграде может стать Арсенал. Руководство Канониров категорически против трансфера Санчеса в расположение одного из конкурентов.

Стоит отметить, что ПСЖ уже начал переговоры по трансферу Алексиса Санчеса.