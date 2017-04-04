Англия

Главный тренер Лестера Крэйг Шекспир вспомнил о сложном этапе карьеры нападающего Джейми Варди.

В своей автобиографии Джейми Варди признал, что был близок к завершению карьеры после неудачного дебютного сезона за Лестер, когда он забил всего 5 голов в 29 матчах. Игрок планировал покинуть Англию и найти работу на Ибице.

Вмешательство тогдашнего наставника Найджела Пирсона и его ассистентов Крэйга Шекспира и Стива Уолша сумело убедить футболиста не делать этого.

"Я помню ситуацию очень хорошо. Наша работа — поддерживать игроков. Иногда они испытывают неуверенность в себе и Джейми был первым, кто признал, что в его карьере был такой момент", — вспоминает Шекспир.

"Я, Найджел и Стив были здесь, чтобы поддержать его. Все что мы делали, так это говорили ему о его особенностях и о том, что он должен продолжать. Мы убеждали его, что у него есть все не только для игры в АПЛ, но и для игры за сборную Англии".

"Мы сказали, что верим в него и он нам нужен. К счастью, он не уехал в Ибицу. Думаю, он принял верное решение!", — считает тренер Лестера.

Отметим, что в этом сезоне Варди сыграл 37 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 6 голевых передач.