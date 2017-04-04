Англия

Сенегальский вингер Ливерпуля Садио Мане может не помочь своей команде на заключительном отрезке сезона.

Победа над Эвертоном (3:1) омрачилась для Ливерпуля травмой Садио Мане, который не смог продолжить игру и был заменен.

После игры Юрген Клопп выразил надежду, что повреждение футболиста не слишком серьезно, однако его ожидали плохие новости. Если ранее было известно, что Мане не сыграет с Борнмутом, то теперь его участие во всех оставшихся матчах — большой вопрос.

Врачи Ливерпуля следят за здоровьем Мане и дают не лучшие прогнозы. Сустав остается опухшим, из-за чего футболисту может понадобиться операция. В таком случае, Мане пропустит финальную часть сезона.

Также сообщается, что игрок избежал повреждения крестообразных связок, что несколько улучшает ситуацию.