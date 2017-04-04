Англия

Ливерпуль планирует выручить серьезные деньги на продаже защитника Мамаду Сахо.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп дал понять, что не рассчитывает на услуги Мамаду Сахо. При этом, руководство мерсисайдцев намерено выручить за игрока серьезные деньги в летнее трансферное окно.

После того, как футболист ушел в аренду в Кристал Пэлас, он продемонстрировал хорошую игру и помог Орлам подняться в таблице.

Ливерпуль планирует продать Сахо клубу, который предложит 35 миллионов евро. Ранее мерсисайдцев устроило бы предложение в 23 миллиона евро, однако прогресс футболиста в Кристал Пэлас не остался незамеченным.

Среди клубов АПЛ интерес к Сахо проявляли Вест Бромвич и Сток Сити, тогда как за рубежом на игрока претендуют Милан и Интер.

Стоит отметить, что Саутгемтон также готов подписать Сахо в случае ухода Вирджила ван Дейка.