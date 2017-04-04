Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп дал понять, что не рассчитывает на услуги Мамаду Сахо. При этом, руководство мерсисайдцев намерено выручить за игрока серьезные деньги в летнее трансферное окно. 

После того, как футболист ушел в аренду в Кристал Пэлас, он продемонстрировал хорошую игру и помог Орлам подняться в таблице.

Ливерпуль планирует продать Сахо клубу, который предложит 35 миллионов евро. Ранее мерсисайдцев устроило бы предложение в 23 миллиона евро, однако прогресс футболиста в Кристал Пэлас не остался незамеченным. 

Среди клубов АПЛ интерес к Сахо проявляли Вест Бромвич и Сток Сити, тогда как за рубежом на игрока претендуют Милан и Интер.

Стоит отметить, что Саутгемтон также готов подписать Сахо в случае ухода Вирджила ван Дейка. 