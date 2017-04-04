Англия

Латераль Старой Синьоры Алекс Сандро попал в сферу интересов Арсенала.

Как сообщает Tuttomercatoweb, Канониры готовы выложить за бразильского защитника Юве 35 миллионов евро.

Несмотря на то, что Сандро связан со Старой Синьорой контрактом до 2020 года, СМИ активно прочат футболисту переход в одну из команд АПЛ.

Уже сообщалось об интересе к защитнику со стороны Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити, а также Челси.

Однако, Ювентус готов предложить Алексу новый контракт на более выгодных для футболиста условиях.

Напомним, что в Турин Сандро перебрался из Порту в 2015 году за 26 миллионов евро.

В текущем сезоне 26-летний бразилец сыграл за Ювентус 32 матча во всех турнирах, которых забил два гола и отдал пять результативных передач.