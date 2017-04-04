Англия

Менеджер Арсенала Арсен Венгер заявил, что скоро прольет свет на ситуацию, сложившуюся вокруг его будущего на Эмирейтс.

Контракт французского специалиста с Канонирами истекает после завершения текущего сезона, сейчас будущее Венгера в клубе остается неопределенным. Некоторые фанаты Арсенала протестуют против Арсена и призывают наставника уйти в отставку.

Однако, Венгер сохраняет спокойствие, он настаивает, что критика со стороны болельщиков никак его не отвлекает.

"Болельщики Арсенала хотят, чтобы команда проиграла", — заявил специалист.

"Я много раз отвечал на вопросы касательно моего будущего. Не волнуйтесь, скоро вы получите ответ".

"Я — профессионал, и должен играть как в идеальных условиях, так и в неидеальных".

"Мне не страшны суждения и критика других людей, я сосредоточен на том, что, по моему мнению, важно во время игры".

На данный момент Арсенал занимает шестую строчку в турнирной таблице АПЛ и рискует не попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон.

