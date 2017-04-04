Англия

Букмекеры считают Манчестер Юнайтед фаворитом в матче 31-го тура АПЛ против Эвертона.

В рамках 31-го тура чемпионата Англии Манчестер Юнайтед примет Эвертон. По мнению букмекеров, фаворитами данного поединка являются хозяева.

На победу Юнайтед букмекерская контора bwin принимает ставки с коэффициентом 1,53. Победа Эвертона оценивается в 6,0. Вероятность ничейного исхода оценивается в 4,0.

Букмекеры из конторы William Hill также считают команду Жозе Моуринью фаворитом матча. Так, на успех манкунианцев контора принимает ставки с коэффициентом 1,57, а на победу ливерпульского клуба — 6,5. Ничья в этом матче оценивается коэффициентом 4,0.

Матч между Манчестер Юнайтед и Эвертоном состоится 4 апреля. Начало игры — в 22:00 по киевскому времени.