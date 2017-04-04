Англия

Тренер Челси Антонио Конте не собирается ничего менять после поражения от Кристал Пэлас и уверен, что еще 21 очко гарантирует его команде победу в чемпионате.

Накануне важнейшего в плане борьбы за чемпионский титул поединка против Манчестер Сити Челси проиграл Кристал Пэлас, однако наставник Пенсионеров Антонио Конте не видит смысла что-то менять в тренировочных занятиях команды или подыскивать какие-то особые слова для футболистов.

"Выиграли мы, сыграли вничью или проиграли — на тренировочном процессе это никак не сказывается, — заявил Конте на пресс-конференции накануне матча против МанСити. — У нас есть свой метод проведения занятий и своя философия игры, которые не изменит никакой результат. Мы не заслуживали поражения в прошедшем туре, и у меня нет никаких претензий к ребятам, особенно по самоотдаче".

"Теперь нам предстоит провести еще один матч, в котором мы снова будем стремиться взять три очка. Конечно, в Премьер-лиге может случиться всякое, но если мы добудем еще 21 очко, то обезопасим себя от всяких случайностей и выиграем чемпионский титул".

Челси остается сыграть в чемпионате Англии еще 9 матчей, при этом преимущество Пенсионеров над Тоттенхэмом составляет 7 очков, над Ливерпулем (у которого в запасе на одну игру меньше, чем у всех конкурентов) — 10, и над Манчестер Сити — 11.