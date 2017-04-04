Англия

Нападающий Манчестер Юнайтед Златан Ибрагимович поделился мнением о шансах клуба на место в Лиге чемпионов.

Форвард Красных Дьяволов прокомментировал перспективы своего клуба на финише чемпионата. Швед рассчитывает на ударную концовку текущего сезона.

"Один матч может многое изменить, и ты можешь оказаться третьим, четвертым, пятым, шестым. Первое место от нас далеко, и второе тоже, но за остальные места идет борьба", — цитирует Златана официальный сайт Манчестер Юнайтед.

"Думаю, мы наберем столько очков, сколько нам нужно для попадания в Лигу чемпионов. Но у нас осталось совсем мало возможностей для ошибок. Нам надо хорошо постараться, и тогда мы сумеем финишировать в ТОП-4"/

Напомним, после 28-ми сыграных туров Манчестер Юнайтед идет на пятом месте, отставая от Горожан на пять очков.