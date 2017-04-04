Англия

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от матча 31-го тура с Челси.

Менеджер Горожан отметил, что лондонцы заслуженно лидируют в чемпионате.

"Предстоит серьезный поединок в гостях у Челси: важно учиться на таких матчах. У Челси не такой плотный график и больше времени на подготовку, но в следующем сезоне команда будет выступать в Лиге чемпионов. Они заслуженно лидируют в АПЛ, выиграв много матчей в этом сезоне", — цитирует Гвардиолу официальный сайт Манчестер Сити.

"Все матчи — разные, но я хочу, чтобы моя команда боролась за победу. Мы начинаем играть лучше. Есть много аспектов, над которыми нам еще нужно работать, а также стараться лучше контролировать ход матча".

"Все команды хотят играть лучше, и всем нужны перемены. Будущее игроков зависит от их успеха на поле"

Напомним, что матч Челси — Манчестер Сити состоится 5 апреля, в среду, в 22:00.