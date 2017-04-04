Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Янг, Байи, Рохо, Блинд – Эррера, Каррик, Феллаини – Лингард, Рашфорд – Ибрагимович.

Запасные: Ромеро, Дармиан, Шоу, Фосу-Менса, Погба, Мхитарян, Мартиаль.

Эвертон: Роблес – Холгейт, Ягелка, Уильямс, Бэйнс – Гуйе, Барри, Баркли – Миральяс, Дэвис – Лукаку.

Запасные: Стекеленбург, Кенни, Пеннингтон, Уильямс, Валенсия, Лукман, Кальверт-Льюин.