Стали известны заявочные листы команд на матч 31-го тура английской Премьер-лиги между МЮ и Эвертоном.
Поль Погба, getty images
04 апреля 2017, 21:17
Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Янг, Байи, Рохо, Блинд – Эррера, Каррик, Феллаини – Лингард, Рашфорд – Ибрагимович.
Запасные: Ромеро, Дармиан, Шоу, Фосу-Менса, Погба, Мхитарян, Мартиаль.
Эвертон: Роблес – Холгейт, Ягелка, Уильямс, Бэйнс – Гуйе, Барри, Баркли – Миральяс, Дэвис – Лукаку.
Запасные: Стекеленбург, Кенни, Пеннингтон, Уильямс, Валенсия, Лукман, Кальверт-Льюин.