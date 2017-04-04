Англия

Экс-защитник Арсенала и сборной Англии Сол Кэмпбелл расстроен трансферной политикой Канониров.

После удачного прошлого сезона в составе Лестера бывший полузащитник Лис Нголо Канте попал на радар множества европейских клубов, при этом французского футболиста очень желал заполучить и Арсенал. В итоге Нголо оказался в Челси, и теперь проводить за Синих феноменальный сезон, в то время как у Канониров на этой позиции наблюдаются большие проблемы.

Подобным положением вещей недоволен Кэмпбелл, который хотел, чтобы Арсенал подписал Канте прошлым летом.

"К сожалению, трансферная политика Арсенала по отношению к многим игрокам меня разочаровывает", — начал Сол.

"Упустить Канте было огромной неудачей. Я не знаю, что произошло, почему мы не смогли подписать его".

"Я думал, что все уже решено. Еще обиднее становится, когда я вижу, что он творит в Челси", — подытожил Кэмпбелл.

В текущем розыгрыше АПЛ Канте является одним из ключевых игроков команды Антонио Конте. По мнению многих, именно Нголо может выиграть звание лучшего игрока сезона в Премьер-лиге.