Англия

Нападающий Манчестер Юнайтед Златан Ибрагимович признался, что решение относительно его будущего не зависит от попадания Красных Дьяволов в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Действующий контракт шведа с Манчестер Юнайтед истекает предстоящим летом, и менеджер Жозе Моуриньо хотел бы продолжить сотрудничество с нападающим.

Тем не менее, интерес к Ибрагимовичу проявляет и Лос-Анджелес Гэлакси, а ранее сообщалось, что 35-летний Златан уже согласовал условия личного контракта с клубом МЛС.

"Слушайте, если бы мне было что сказать, то я уже сказал бы это. На данный момент сказать нечего, мы продолжаем переговоры", — ответил Ибрагимович на вопрос о своем будущем.

"Нет никаких новостей по поводу того, близки ли мы к соглашению или далеки от него. Переговоры все еще ведутся, так что давайте посмотрим, что произойдет".

"Я открыт ко всем вариантам, никакого решения еще не принято".

"Зависит ли мое решение от попадания Юнайтед в Лигу чемпионов? Нет-нет. Я пришел сюда без Лиги чемпионов, я присоединился к команде, которая не была фаворитом. Я пришел для того, чтобы помочь. Я хотел показать, на что способен, хотел поднять команду на новые высоты".

"Мне 35 лет, поэтому многое нужно учесть. Мне уже не 20, впереди у меня нет еще 5-10 лет. Вероятно, мне осталось год, два или три года. Все зависит от моих собственных желаний и от желаний клуб, от взглядов клуба на будущее. Я с самого начала говорил, что приехал сюда не для того, чтобы терять время, а для того, чтобы побеждать. И я побеждаю".

В текущем сезоне Ибрагимович провел за Манчестер Юнайтед 40 матчей во всех турнирах, в которых забил 25 голов и отдал 7 результативных передач, а также выиграл Кубок Лиги.