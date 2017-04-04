Англия

Полузащитник Тоттенхэма Харри Уинкс вылетел до конца сезона из-за травмы.

В поединке 30-го тура АПЛ Тоттенхэм обыграл Бернли со счетом 2:0, однако понес серьезную кадровую потерю в свете дальнейшей борьбы в чемпионате.

Хавбек Шпор Уинкс в одном из игровых эпизодов налетел на бутылки с водой, стоящие за кромкой поля, после чего ему потребовалась помощь медиков, чтобы покинуть поле. Как сообщает официальный сайт Тоттенхэма, травма Харри оказалась очень серьезной.

Полузащитник получил разрыв медиальной связки голеностопного сустава, из-за чего в нынешнем сезоне Уинкс уже не сыграет. По прогнозам врачей, Харри вернется на поле не раньше конца июня – начала июля.

Таким образом, игрок пропустит оставшиеся матчи Премьер-лиги, а также молодежный чемпионат Европы, на котором он должен был быть одним из ключевых игроков сборной Англии U21.

В нынешнем сезоне на счету Уинкса 21 матч за Шпор, в котором он забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.