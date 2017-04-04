Состоялись три матча 31-го тура английской Премьер-лиги.
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04 апреля 2017, 23:44
Лестер обыграл Сандерленд и выиграл пятый матч подряд, Уотфорд, оставшийся во втором тайме вдесятером, одержал победу над Вест Бромвичем, а Бернли минимально переиграл Сток Сити.
Лестер — Сандерленд 2:0
Голы: Слимани, 69, Варди, 78
Лестер: Шмейхель — Симпсон, Беналуан, Хут, Фукс — Марез, Ндиди (Кинг, 83), Дринкуотер, Грей (Олбрайтон, 62) — Варди, Окадзаки (Слимани, 62)
Сандерленд: Пикфорд — Джонс, Денайер, Коне, Овьедо — Каттермол (Аничебе, 73) — Ларссон (Хазри, 73), Родуэлл (Гибсон, 80), Ндонг, Борини — Дефо
Предупреждение: Каттермол
Уотфорд - Вест Бромвич 2:0
Голы: Ньянг, 13, Дини, 49
Уотфорд: Гомес — Каткарт, Предль (Янмат, 45+3), Бритос, Холебас — Капу, Дукуре, Клеверли — Амрабат (Мариаппа, 69), Ньянг (Саксес, 79) — Дини
Вест Бромвич: Фостер — Доусон, Маколи (Моррисон, 56), Эванс, Ньом — Флетчер, Ливермор (Рондон, 61), Брант — Шадли, Робсон-Кану, Макклин (Филлипс, 46)
Предупреждения: Бритос, Ньянг — Робсон-Кану, Макклин, Ливермор, Ньом
Удаление: Бритос, 65
Бернли - Сток Сити 1:0
Гол: Бойд, 58
Бернли: Хитон — Лоутон, Кин, Ми, Уорд — Хендрик, Дефур (Брэйди, 57), Бартон, Бойд — Воукс (Тарковски, 85), Грей (Барнс, 78)
Сток Сити: Грант — Шоукросс, Мартинс Инди, Муньеса — Диуф, Кэмерон, Адам, Питерс — Аллен (Афеллай, 85), Арнаутович — Бераино (Крауч, 71)
Предупреждения: Уорд, Бартон, Бойд — Адам, Мартинс Инди