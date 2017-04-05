Англия

Представляем вашему вниманию видеообзор матча чемпионата Англии между Красными Дьяволами и Эвертоном.

В 31-м туре АПЛ Манчестер Юнайтед дома принимал Эвертон. Хозяева смогли зацепиться за ничью только благодаря пенальти в компенсированное к матчу время.

Манчестер Юнайтед — Эвертон 1:1

Голы: Ягелка, 22 — Ибрагимович, 90+4 (с пенальти)

Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Янг (Шоу, 65), Байи, Рохо, Блинд (Погба, 46) – Эррера, Каррик (Мхитарян, 65), Феллаини – Лингард, Рашфорд – Ибрагимович.

Эвертон: Роблес – Холгейт, Ягелка, Уильямс, Бэйнс – Гуйе, Барри, Баркли (Калверт-Льюин) – Миральяс (Пеннингтон, 66), Дэвис – Лукаку.

Предупреждения: Янг — Гуйе, Барри, Дэвис

Удаление: Уильямс, 90+3