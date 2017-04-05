Англия

Защитник Арсенала Шкодран Мустафи поделился своими ожиданиями от матча АПЛ против Вест Хэма.

"Если Венгер говорит, что он хочет покинуть клуб или же хочет остаться, помогает ли это нам или делает хуже? Кто знает? Сложно говорить о таких вещах", — сказал Мустафи.

Также игрок прокомментировал обвинения журналистов в том, что он не проявлял радости от забитого гола.

"Вы придаете много значения этому. В футболе не так много вещей, которые происходят каждый день, поэтому вы выбираете какие-то мелочи и раздуваете их, но это нормально", — считает защитник.

"Возможно, вы будете праздновать, если счет был 1:1, а вы сделали 2:1 и повели. Возможно вы лишь хотите вернуться в оборону после забитого гола, поэтому не особо празднуете. Каждый реагирует по своему и вы не можете изучить или прочесть об этом что-либо".

"Когда ты достигаешь хорошего уровня, легко все разрушить вновь. Тебе нужно 20 игр, чтобы закрепиться и всего две игры, чтобы упасть вниз. В матче с Вест Хэмом мы постараемся показать такой футбол, который мы сыграли против Сити", — обещает Мустафи.

"Мы будем играть на их половине поля и не должны раскрываться при потере мяча. Мы должны активно прессинговать и перестраиваться в оборону, чтобы им было сложно совершать забросы. Важно не позволить им часто навешивать в штрафную", — считает игрок Арсенала.

Матч Арсенала и Вест Хэма состоится 5 апреля. Начало игры — в 21:45 по киевскому времени.