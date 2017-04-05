Защитник Арсенала Шкодран Мустафи поделился своими ожиданиями от матча АПЛ против Вест Хэма.
Мустафи не праздновал свой гол в ворота Сити, Getty Images
05 апреля 2017, 08:50
"Если Венгер говорит, что он хочет покинуть клуб или же хочет остаться, помогает ли это нам или делает хуже? Кто знает? Сложно говорить о таких вещах", — сказал Мустафи.
Также игрок прокомментировал обвинения журналистов в том, что он не проявлял радости от забитого гола.
"Вы придаете много значения этому. В футболе не так много вещей, которые происходят каждый день, поэтому вы выбираете какие-то мелочи и раздуваете их, но это нормально", — считает защитник.
"Возможно, вы будете праздновать, если счет был 1:1, а вы сделали 2:1 и повели. Возможно вы лишь хотите вернуться в оборону после забитого гола, поэтому не особо празднуете. Каждый реагирует по своему и вы не можете изучить или прочесть об этом что-либо".
"Когда ты достигаешь хорошего уровня, легко все разрушить вновь. Тебе нужно 20 игр, чтобы закрепиться и всего две игры, чтобы упасть вниз. В матче с Вест Хэмом мы постараемся показать такой футбол, который мы сыграли против Сити", — обещает Мустафи.
"Мы будем играть на их половине поля и не должны раскрываться при потере мяча. Мы должны активно прессинговать и перестраиваться в оборону, чтобы им было сложно совершать забросы. Важно не позволить им часто навешивать в штрафную", — считает игрок Арсенала.
Матч Арсенала и Вест Хэма состоится 5 апреля. Начало игры — в 21:45 по киевскому времени.