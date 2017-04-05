Англия

Французский бомбардир Кельна Антони Модест может вернуться в АПЛ.

Лидер атак Кельна Антони Модест проводит лучший сезон в карьере, забив уже 22 гола в рамках Бундеслиги. Подобная результативность пробудила интерес со стороны клубов АПЛ.

Ранее у игрока было предложение из Китая, но тогда сам Модест оказался не заинтересован в таком переходе.

Вест Хэм хотел бы подписать нападающего, но возникла сложность. Кельн уже подписал контракт с Модестом до 2021 года, что увеличит трансферную цену игрока.

Молотобойцы намерены подписать форварда топ-класса. В зимнее трансферное окно все попытки пригласить опытного игрока на эту позицию не увенчались успехом.

Стоит отметить, что Модест уже выступал в АПЛ за Блэкберн, но тогда в 9 матчах так и не открыл счет своим голам.