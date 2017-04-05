Англия

Нападающий Манчестер Юнайтед Златан Ибрагимович оценил свой вклад в успехи команды.

После очередной потери очков, нападающий МЮ не стал взваливать вину на кого-то, кроме самого себя.

"Когда ты часть команды, ты хочешь чувствовать, что ты делаешь что-то для коллектива. На данный момент я не сделал чего-либо. Я чувствую на себе ответственность и ощущаю, что на меня оказывают давление", — сказал Ибрагимович.

"Я не смог добыть победу в матче с Эвертоном. Это все только на мне. Я — лев", — заявил швед.

"Таблица не врет. Команда оказалась там в следствии своих результатов. Последний раз я финишировал вторым, даже и не помню...Это было в Милане".

"Есть первое место и все остальные. Это будет провал. Любое место, кроме первого — провал. Но мы также имеем шансы выиграть другие трофеи и мы будем делать все, что в наших силах.

Также Ибрагимович поделился своим мнением о том, кто лучший нападающий АПЛ.

"Мне нравятся нападающие, которые делают разницу. Лукаку — сильные, он более физический игрок, который забивает много голов. Агуэро тоже хорош".

"Почему я не назвал себя? Потому что львы не сравнивают себя с людьми", — скромно заявил Ибрагимович.

Напомним, что Манчестер Юнайтед вновь потерял очки в домашнем матче чемпионата.