Англия

Полузащитник Барселоны Андрес Иньеста может воссоединиться с Хосепом Гвардиолой в Манчестер Сити.

Контракт Андреса Иньесты с Барселоной истекает ближайшим летом, тогда как нового соглашения пока не подписано. Как сообщает Diario Gol, Хосеп Гвардиола хотел бы видеть Иньесту в Манчестер Сити.

32-летний игрок играл четыре года под руководством Гвардиолы в Барселоне — с 2008 по 2012. Сам Иньеста мечтает играть в Барселоне до конца карьеры, чего может и не случиться.

Руководство Сити готово предложить ему контракт на два года, после чего Иньеста мог бы выступать в MLS за Нью-Йорк Сити.

В нынешнем сезоне Иньеста сыграл 27 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 6 голевых передач.