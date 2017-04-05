Полузащитник Барселоны Андрес Иньеста может воссоединиться с Хосепом Гвардиолой в Манчестер Сити.
Иньеста может переехать в АПЛ, Getty Images
05 апреля 2017, 10:17
Контракт Андреса Иньесты с Барселоной истекает ближайшим летом, тогда как нового соглашения пока не подписано. Как сообщает Diario Gol, Хосеп Гвардиола хотел бы видеть Иньесту в Манчестер Сити.
32-летний игрок играл четыре года под руководством Гвардиолы в Барселоне — с 2008 по 2012. Сам Иньеста мечтает играть в Барселоне до конца карьеры, чего может и не случиться.
Руководство Сити готово предложить ему контракт на два года, после чего Иньеста мог бы выступать в MLS за Нью-Йорк Сити.
В нынешнем сезоне Иньеста сыграл 27 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 6 голевых передач.