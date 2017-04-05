Англия

Арсенал постарается порадовать болельщиков победой в дерби над Вест Хэмом, Тоттенхэм — продолжить погоню за Челси в игре с Суонси, Ливерпуль — обыграть маленькую команду и другие матчи среды — в анонсе Football.ua.

Арсенал – Вест Хэм

Среда, 21:45, Лондон, Эмирейтс Стэдиум.

Ориентировочные составы:

Арсенал: Оспина – Бельерин, Мустафи, Габриэль, Монреаль – Джака, Кокелен – Уолкотт, Озил, Санчес – Жиру.

Вест Хэм: Рандольф – Байрэм, Коллинз, Фонте, Масуаку – Нобл, Куяте — Антонио, Лансини, Снодграсс – Кэрролл.

Не сыграют: Касорла, Чех, Перес – Огбонна, Сако, Обьянг, Рид.

Под вопросом: Косельни, Окслейд-Чемберлен, Рэмси – Антонио, Кресвелл.

Бомбардиры: Санчес (18) – Антонио (9).

Судья: Мартин Аткинсон.

Очередной матч для Арсенала, в котором нужно побеждать и в котором нельзя Канониров назвать явным фаворитом. Возможно, подопечные Венгера немного взбодрятся благодаря боевой ничьей с Ман Сити в прошлом туре (2:2). Арсенал в прошлом сезоне выступал так же неважно на данном этапе чемпионата, но в конце концов финишировал на втором месте.

Лига чемпионов все больше и больше отдаляется от Канониров, поэтому если команда рассчитывает выполнить хотя бы традиционную задачу финиша в топ-4, ей нужно начинать рывок уже сейчас.

Проблемы команды Венгера мало интересуют Вест Хэм. Молотки в прошлом туре умудрились проиграть идущему пока на вылет Халлу (1:2), хотя лидировали по ходу матча. После 4 поражений подряд и сам Вест Хэм оказался недалеко от опасной зоны. На Арсена Венгера оказывается давление, но и на менеджера Молотков Славена Билича – тоже. И оно существенно возрастет, если команда проиграет 5 поединок подряд и будет вынуждена опасаться за выживание.

Тренеры говорят:

Арсен Венгер, Арсенал: "Вест Хэму тяжело даются домашние матчи после переезда на новый стадион. Еще он потерял Пайе. Играть в Премьер-лиге сложно, но эта команда располагает качественными игроками".

Славен Билич, Вест Хэм: "У Арсенала есть свои проблемы. Когда Канониры теряют мяч, они уязвимы".

Интересные факты:

- Поражение от Вест Хэма в этом матче в прошлом сезоне стало для Арсенала единственным в последних 17 матчах АПЛ (В13 Н3).

- Вест Хэм в выездных поединках Премьер-лиги обыгрывал Арсенал 5 раз. Чаще от Молотков страдал только Фулхэм (6).

- Энди Кэрролл забил 5 мячей в Премьер-лиге в ворота Арсенала – это лучший результат для форварда (наряду с Ман Сити и Суонси – тоже по 5).

- В последних двух матчах против Вест Хэма Алексис Санчес забил 4 гола и сделал ассист.

прогноз 1:1

Халл – Миддлсбро

Среда, 21:45, Кингстон-апон-Халл,Кей Си.

Ориентировочные составы:

Халл: Якупович – Эльмохамади, Раноккья, Мэгуайр, Робертсон – Маркович, Клукас, Ндиайе, Гросицки – Эрнандес, Ниассе.

Миддлсбро: Вальдес – Барраган, Бернардо, Гибсон, Фабио – Траоре, де Роон, Клейтон, Даунинг – Негредо, Гестед.

Не сыграют: Хенриксен, Одубаджо, Элабделлауи, Кин, Мэйсон, Мбокани, Хаддлстоун — …

Под вопросом: Люэр, Лениган, Эвандро – Фабио, Чемберс, Френд, Рамирес.

Бомбардиры: Эрнандес, Ниассе (по 3) – Негредо (6).

Судья: Майкл Оливер.

А вот и сражение "за 6 очков" между двумя аутсайдерами чемпионата – Халлом и Миддлсбро. Халл в прошлом туре обыграл Вест Хэм (2:1) и в целом не выглядит безнадежным претендентом на вылет. Победа в игре с Речниками здорово поможет подопечным Марку Силвы, ведь ряд клубов, чье будущее раньше выглядело безоблачным, забуксовали и вполне могут свалиться в сражение за выживание.

Миддлсбро обязан побеждать Тигров, иначе вероятность спасения станет совсем призрачной. Речники по-прежнему не впечатляют в атаке, забивая лишь по большим праздникам. В прошлом туре праздника не случилось – 0:0 с Суонси.

В этом году (а пошел уже 4-й месяц, на секундочку!) Боро еще не забил ни одного гола в АПЛ на выезде. Против Речников говорит и то, что менеджер Халла Марку Силва уже около 3 лет не проигрывает домашние матчи чемпионатов.

Тренеры говорят:

Марку Силва, Халл: "Нам предстоит сражение с прямым конкурентов в борьбе за выживание. Мы должны выложиться на 100%, чтобы победить".

Стив Агнью, Миддлсбро: "Победа все изменит, это то, что нам нужно. Перед командой стоит серьезнейший вызов, нас ожидает захватывающий поединок".

Интересные факты:

- Халл Сити удалось лишь раз обыграть Миддлсбро, проигрывая по ходу матча – в декабре 2008 года (2:1).

- Миддлсбро 9 раз сохранял свои ворота на замке – больше, чем любая другая команда из нижней шестерки.

- Стюарт Даунинг может сыграть свой 400-й матч в АПЛ.

- Никому в этом сезоне не удавалось совершить больше обводок в Премьер-лиге, чем Адаме Траоре (121). Игрок Боро в этом компоненте делит первенство с Эденом Азаром из Челси.

прогноз 1:0

Саутгемптон – Кристал Пэлас

Среда, 21:45, Саутгемптон, Сент Мэри.

Ориентировочные составы:

Саутгемптон: Форстер – Соареш, Стивенс, Йосида, Бертранд – Ромеу, Дэвис – Уорд-Праус, Тадич, Редмонд – Лонг.

Кристал Пэлас: Хеннесси – Уорд, Дилейни, Сахо, Шлупп – Кабай, Миливоевич, Заха, Панчеон, Таунсенд – К. Бентеке.

Не сыграют: Пайд, Таргетт, Остин, Маккарти, ван Дейк, Габбьядини – Д. Бентеке, Уикэм, Манданда, Томкинс, Данн, Суаре.

Под вопросом: Буфал – Фламини, Реми, ван Аанхолт, Макартур, Кэмпбелл.

Бомбардиры: Остин (6) – К. Бентеке (10).

Судья: Роджер Ист.

Саутгемптон воспринимается как фаворит противостояния, но в нынешнем сезоне Святые вовсе не радуют своих фанатов постоянством, к которому приучили в предыдущих кампаниях. Исход поединка сложно прогнозировать, особенно учитывая, как в последних матчах воспрял духом Пэлас.

Подопечные Сэма Аллардайса добыли 4 победы подряд, в том числе – над Челси в прошлом туре. Теперь они могут немного передохнуть спокойно – зона вылета осталась позади, хоть и не очень далеко.

Тренеры говорят:

Клод Пюэль, Саутгемптон: "Важно найти баланс в игре, вновь вернуть голевое чутье, ведь в последнем матче мы не забили".

Сэм Аллардайс: "Надеюсь, мы сможем набрать очко, учитывая форму, в которой сейчас находимся. Нужно быть готовыми на 100% — как в субботу, когда каждый игрок выдал максимум".

Интересные факты:

- Саутгемптон проиграл лишь 3 из последних 13 домашних матчей чемпионатов против Кристал Пэлас (В9 Н3), причем побеждал в 5 последних поединках кряду.

- В первом круге Пэлас выиграл 3:0 и может впервые дважды обыграть Святых по ходу сезона в АПЛ.

- Сэм Аллардайс никогда не проигрывал на Сэнт-Мери (В2 Н6).

- Орлы выиграли 4 последних матча подряд в АПЛ, а вот выиграть 5 им удавалось только дважды – в декабре 1992 и апреле 2014.

прогноз 3:2

Суонси — Тоттенхэм

Среда, 21:45, Суонси, Либерти.

Ориентировочные составы:

Суонси: Фабиански – Нотон, Фернандес, Моусон, Ольссон – Фер, Корк, Кэрролл – Нарсинг, Айю, Сигурдссон.

Тоттенхэм: Льорис – Дайер, Альдервейрельд, Вертонген – Уокер, Ваньяма, Дембеле, Дэвис – Алли, Эриксен – Сон.

Не сыграют: Ранхель, Дайер, Бриттон, Раутледж – Роуз, Кейн, Ламела, Уинкс.

Под вопросом: Льоренте – Ваньяма.

Бомбардиры: Льоренте (11) – Кейн (19).

Судья: Джонатан Мосс.

Тоттенхэм в нынешнем туре оказался под огромным давлением. Ранее Шпоры лишь пытались навязать борьбу Челси, но никто бы не осуждал их за поражение. Сейчас же все попросту не поймут, если Тоттенхэм добудет какой-то иной результат кроме победы над Суонси. Челси оступился, подпустив парней Почеттино на 7 пунктов и вполне может потерять очки сегодня в матче с Ман Сити, так что Шпоры просто обязаны выигрывать свой поединок.

Суонси в прошлом туре не сумел вскрыть надежную оборону Миддлсбро и теперь над ним самим нависла угроза понижения в классе – до зоны вылета лишь 1 пункт. Статистика также не в пользу Лебедей – они еще никогда не обыгрывали Тоттенхэм дома. Но цифры – это всего лишь символы на бумаге, а вот то, что главный бомбардир Суонси Фернандо Льоренте может пропустить поединок – серьезная угроза и без того невысоким шансам Лебедей.

Тренеры говорят:

Пол Клемент, Суонси: "Для меня не станет сюрпризом, если наша борьба за выживание будет вестись вплоть до последнего матча сезона. Сейчас кажется, что именно так и будет".

Маурисио Почеттино, Тоттенхэм: "Думаю, сейчас для нас все складывается хорошо. Мы сократили отрыв от Челси на 3 пункта, но он по прежнему огромный: 7 очков – это вам не шутки".

Интересные факты:

- В предыдущих 11 матчах между командами в АПЛ было 2 ничьи и 9 побед Тоттенхэма.

- Тоттенхэм выиграл наиболее высокую долю матчей против Суонси (86%) и больше всего в среднем забивает Лебедям за матч (2,6 гола) – если учитывать команды, с которыми Шпоры встречались 10 и больше раз в АПЛ.

- Кристиан Эриксен отметился 5 голами и 4 ассистами в 6 матчах АПЛ против Суонси – больше, чем против любой другой команды.

- Маурисио Почеттино еще не проигрывал Суонси в АПЛ (В6 Н2). Лишь против Сандерленда у него больше матчей без поражений (9).

прогноз 1:3

Ливерпуль — Борнмут

Среда, 21:45, Ливерпуль, Энфилд Роуд.

Ориентировочные составы:

Ливерпуль: Миньоле – Клайн, Ловрен, Матип, Милнер – Вейналдум, Лейва, Джан – Фирмино, Коутиньо – Ориги.

Борнмут: Боруц – Смит, Фрэнсис, Кук, Дэниэлс – Гослинг, Артер – Фрейзер, Уилшир, Пью – Кинг.

Не сыграют: Ингз, Эджария, Лаллана, Хендерсон, Мане, Старридж – Уилсон, Федеричи, Сармэн, Мингс.

Под вопросом: Монтеро – Айяла, Френд.

Бомбардиры: Мане (13) – Кинг (11).

Судья: Ли Мэйсон.

После ужасного начала года Ливерпуль сумел прийти в себя. Красные проиграли лишь 1 из последних 6 матчей в АПЛ и вновь вернулись в борьбу за финиш в топ-4. Мерсисайдцам не привыкать терять очки в матчах против маленьких команд, но в случае с Борнмутом история может и не повториться – Ливерпуль уже дважды обыгрывал Вишен.

Борнмут также не знает поражений достаточно долго – уже 4 матча. Подопечные Хау желают обезопасить себя от вылета, вот только место у них не самое подходящее в этом туре.

Большой потерей станет для Ливерпуля отсутствие травмированного Садио Мане. Сенегалец повредился в прошлом туре против Эвертона и есть опасения, что он вылетел вообще до конца сезона. А ведь именно с отсутствием Садио связывали провал Красных в январе…

Тренеры говорят:

Юрген Клопп, Ливерпуль: "Борнмуту нечего терять в этой встрече, а нам есть что. Ливерпуль будет сражаться за каждый балл".

Эдди Хау, Борнмут: "Домашняя игра против Ливерпуля – вероятно, лучшая для нас в этом сезоне. Но сейчас это не имеет никакого значения – нас ожидает новый матч".

Интересные факты:

- Ливерпуль выиграл все 4 предыдущих домашних поединка против Борнмута во всех турнирах, забив 10 голов и пропустив дважды.

- Все 11 голов в 3 предыдущих встречах команд в Премьер-лиге были забиты разными игроками.

- Ливерпуль и Борнмут забили по 7 голов с пенальти в Премьер-лиге и делят первенство по этому показателю.

прогноз 2:0

Анонс матча Челси — Манчестер Сити читайте на нашем сайте в отдельном материале.

Евгений Музыка, Football.ua