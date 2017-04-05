Англия

Главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуриньо продолжает критиковать Люка Шоу за его действия на поле.

У Жозе Моуриньо было немало претензий к Люку Шоу из-за его игровой формы. В матче с Эвертоном игра защитника позволила МЮ заработать пенальти и сравнять счет в конце матча.

"Он показал хорошую игру благодаря своей физике и моему мозгу. Он играл на фланге рядом со мной и я принимал каждое решение вместо него. Наш диалог был возможен, потому что он был близко ко мне, но я думал вместо него. Когда открываться, когда двигаться, когда прессинговать оппонента", — сказал Моуриньо.

"Я совершил каждое решение за него и на этом уровне нам нужна хорошая форма для игры в футбол. У него хорошие физические кондиции, очень хорошая техника, но он не может играть и понимать мою игру", — отметил тренер.

"Он должен понимать игру, должен думать и ускорять свой мыслительный процесс, потому что 21-летний парень уже достаточно взрослый, чтобы лучше понимать игру. Но его вклад был значительным, он улучшил нашу игру", — отдал должное футболисту Моуриньо.

"Это было хорошо для него, он ушел сегодня с положительными чувствами, потому что его выступление было очень хорошим и я рад, что он сделал это".

Стоит отметить, что Тоттенхэм готов подписать Люка Шоу в летнее трансферное окно.