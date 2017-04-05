Англия

Тренер Ливерпуля Юрген Клопп готов пожертвовать красивым футболом ради места в Лиге чемпионов.

Накануне поединка 31-го тура первенства Премьер-лиги против Борнмута тренер Ливерпуля Юрген Клопп заявил, что ради путевки в Лигу чемпионов его команда готова на все, в том числе и пожертвовать красотой и зрельщностью игры.

"Я не боюсь отказаться от своих принципов и поменять тактику команды, — сказал Клопп. — На поле против Борнмута выйдут футболисты, которые смогут действовать строго и компактно. Ради путевки в Лигу чемпионов можно сыграть и в силовой, даже уродоивый футбол. От нас ожидают постоянной атакующей игры, и, кто знает, может соперник будет озадачен закрытым Ливерпулем, делающим ставку на контратаки?"

За Красных против Вишенок не смогут сыграть их главные креативщики — Хендерсон, Лаллана и Мане, поэтому Ливерпулю будет не до красоты, а главной задачей станет любой ценой выгрызти 3 очка на Энфилде.