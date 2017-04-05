Англия

Из-за повреждений двух голкиперов в воротах Арсенала в матче с Вест Хэмом может сыграть Эмилиано Мартинес.

Основной голкипер Канониров Петр Чех сейчас не может играть из-за травмы лодыжки. По информации ESPN, готовность его сменщика, Давида Оспины, также вызывает вопросы. Колумбиец испытывает проблемы с мышцами брюшной полости.

Если Оспина не сможет сыграть, то менеджер Арсенала Арсен Венгер будет вынужден прибегнуть к услугам третьего вратаря Эмилиано Мартинеса. Стоит отметить, что он не играл в Премьер-лиге с декабря 2014.

В прошлом сезоне Мартинес играл на правах аренды за Вулверхэмптон. В текущей кампании Эмилиано провел 3 матча в Кубке Лиги за Арсенал.

Встреча Арсенал – Вест Хэм состоится сегодня (5 апреля). Начало – в 21.45 по киевскому времени.