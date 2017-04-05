Англия

Защитник Манчестер Сити Бакари Санья может продолжить свою карьеру в Вест Хэме.

Этим летом у Санья заканчивается контракт с Горожанами. Вероятно, французский защитник не входит в дальнейшие планы наставника Манчестер Сити Хосепа Гвардиолы, и ожидается, что по завершению текущего сезона Бакари получит статус свободного агента.

По информации Sky, этой ситуацией намерен воспользоваться Вест Хэм. Молотобойцы нуждаются в новом правом защитнике, и Санья может стать отличным вариантом.

Интересно, что в Сити латераль перебрался тоже бесплатно. Летом 2014 года у него закончился контракт с Арсеналом, и футболист стал свободным агентом.

В этом сезоне 34-летний француз сыграл за Горожан 16 матчей в чемпионате Англии.