Англия

Главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуриньо встал на защиту нападающего своей команды Маркуса Рашфорда, который не забивает в чемпионате с сентября прошлого года.

Португальский специалист не видит оснований для критики Рашфорда. Моуриньо считает, что несмотря на отсутствие голов, форвард очень старается и заслуживает исключительно поддержки.

"Да, Маркус не забивал с сентября, но он заслуживает только поддержки, ничего больше", — сказал тренер.

"Он много работает, играет справа, слева, по центру, Рашфорд пытается проявить себя".

"Маркус много старается. Легко заметить, что ребенок в отчаянии. Но этот ребенок — феноменальный профессионал".

"Так что никаких проблем с нет", — добавил Жозе.

В этом сезоне 19-летний англичанин сыграл за Красных Дьяволов 40 матчей во всех турнирах, в которых забил семь голов и отдал три ассиста.