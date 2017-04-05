Англия

Тренер Челси Антонио Конте хочет, чтобы в Лондоне ему помогали соотечественники, и собирается пригласить на Стэмфорд Бридж Андреа Пирло.

Летом Челси покинет ассистент Антонио Конте Стив Холланд, который будет помогать Гарету Саутгейту в сборной Англии. И, как сообщает The Times, наставник Пенсионеров попросил руководство клуба дать разрешение на переезд на Стэмфорд Бридж еще одного итальянца, предположительно — Андреа Пирло.

Всем известно, что Конте предпочитает общаться со своими помощниками-соотечественниками на одном из итальянских региональных диалектов, который плохо понятен даже тем, кто хорошо знаком с "классическим" итальянским языком. Наверное, чтобы сохранить свои мысли и идеи в тайне от широкой общественности...

В настоящий момент на Стэмфорд Бридж уже сформировалась целая итальянская диаспора: в команде Конте работают его брат Джанлука, Анджело Алессио, Джанлука Спинелли, Паоло Бертелли и Тиберио Анкора, к которым вскоре может присоединиться в качестве тренера вратарей экс-голкипер Челси Карло Кудичини. Из не итальянцев в штабе Конте остаются испанский тренер по фитнесу Хулио Тоус, помогавший своему нынешнему боссу в Ювентусе, и британцы Холланд и Крис Джонс.

Подборку ярких моментов в карьере Пирло-футболиста вы можете посмотреть на видео: