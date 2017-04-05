Англия

Манчестер Юнайтед показывает не лучшую динамику результатов на Олд Траффорд в этом сезоне.

Манчестер Юнайтед сумел одержать победы лишь в 6 из 16 домашних матчей АПЛ этого сезона. Таким образом, домашний процент побед Красных Дьяволов составляет всего 37,5%, что является худшим результатом с сезона 1973/74.

В последнем матче подопечные Жозе Моуриньо ушли от поражения с Эвертоном лишь в компенсированное время. Команда не проигрывает уже 20 матчей в чемпионате, но при этом очень часто играет вничью.

Стоит отметить, что предшественники Моуриньо имели куда-более хорошие показатели игры в родных стенах. В частности, под руководством Луи ван Гаала МЮ выиграл 2/3 всех матчей АПЛ на Олд Траффорде.

Также стоит отметить, что в 16 домашних матчах МЮ забил всего 21 гол — это худший показатель среди команд из первой десятки.