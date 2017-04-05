Англия

Из всех игроков Премьер-лиги нападающий Арсенала Оливье Жиру тратит наименьшее количество минут в среднем на гол.

Оливье Жиру никогда не относился к когорте топ-нападающих чемпионата Англии. В нынешнем сезоне таковыми считаются Ромелу Лукаку, Харри Кейн, Серхио Агуэро и Златан Ибрахимович, но никак не французский страйкер Арсенала. Удивительным при этом является тот факт, что Жиру – самый эффективный форвард АПЛ в нынешнем сезоне.

В бомбардирском списке Оливье находится невысоко, в текущем розыгрыше Премьер-лиги он отличился всего 8-ю мячами. Для примера, тот же Лукаку имеет в своем активе 21 гол, однако и времени на поле Жиру проводит значительно меньше всех вышеупомянутых нападающих. При этом за отведенные ему минуты француз успевает приносить пользу своей команде в виде забитых мячей.

Всего на поле в нынешнем сезоне Оливье провел 776.8 минут, а это означает, что каждые 97.1 минуту он забивает гол. Данный показатель является лучшим среди всех нападающих лиги.

Вслед за Жиру в рейтинге эффективности расположился форвард Тоттенхэима Харри Кейн, который отличается каждые 99.7 минут. Далее идут Ромелу Лукаку (125.6), Серхио Агуэро (127.3), Алексис Санчес (131.1), Диего Коста (140) и Златан Ибрахимович (156).