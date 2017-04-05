Англия

Нападающий Якубу Айегбени больше не является игроком Ковенри.

Якубу присоединился к Ковентри в феврале этого года. Изначально форвард заключил контракт до конца сезона.

Айегбени сыграл 3 матча за новый клуб, пока не получил травму подколенного сухожилия в игре с Суиндоном.

"Клуб сообщает, что контракт с экс-нападающим Эвертона Якубу был расторгнут по взаимному согласию. Изменения вступают в силу немедленно", — гласит заявление клуба.

Также Ковентри не преминул поблагодарить Якубу и пожелать ему всего хорошего в будущем.