Нападающий Якубу Айегбени больше не является игроком Ковенри.
Якубу, ccfc.co.uk
05 апреля 2017, 16:22
Якубу присоединился к Ковентри в феврале этого года. Изначально форвард заключил контракт до конца сезона.
Айегбени сыграл 3 матча за новый клуб, пока не получил травму подколенного сухожилия в игре с Суиндоном.
"Клуб сообщает, что контракт с экс-нападающим Эвертона Якубу был расторгнут по взаимному согласию. Изменения вступают в силу немедленно", — гласит заявление клуба.
Также Ковентри не преминул поблагодарить Якубу и пожелать ему всего хорошего в будущем.