Англия

Бек выступающего в Чемпионшипе Лидса Лиам Купер схлопотал шестиматчевую дисквалификацию за грубые действия на поле.

Эпизод произошел во время поединка 39-го тура Чемпионшипа между Лидсом и Рэдингом. На 74-й минуте матча Купер специально налетел на игрока соперников Риса Оксфорда, наступив тому на голову шипами бутс.

Данный эпизод остался вне внимания арбитра, однако полностью попал в объективы телекамер, что позволило впоследствии рассмотреть его на заседании дисциплинарной комиссии.

В итоге Футбольная ассоциация Англии вынесла вердикт – отстранить футболиста на шесть матчей. Данное решение наверняка будет иметь последствия для Лидса, ведущего борьбу за выход в Премьер-лигу.

Поединок против Рэдинга завершился для команды Купера поражением со счетом 0:1.

В данный момент Лидс находится на пятой строчке в Чемпионшипе.