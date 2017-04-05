Англия

Берлинский футзальный клуб не имеет права называться Арсеналом.

Футзальный клуб Арсенал был основан в Берлине 7 лет назад. Теперь же ему пришлось изменить название из-за того, что это в судебном порядке потребовал одноименный футбольный клуб из Лондона.

Теперь клуб будет называться Берлин Сити Футзал. Экс-Арсеналу придется сменить также логотип и сайт клуба. Стоит отметить, что эмблема берлинцев действительно была похожей на лондонскую.

ФК Арсенал аргументировал свою позицию тем, что вкладывал существенные деньги в распространение своего бренда по всему миру, используя не только успехи на поле, но и рекламные кампании.

Основатель футзального клуба Йорг Майнхардт признался, что назвал свой клуб Арсенал, так как болеет за Канониров.

Кроме лондонского Арсенала есть еще одноименные клубы в украинских Киеве, Харькове и Белой Церкви, а также Саранди (Аргентина), Яунде (Камерун), Туле (Россия) и Тивате (Черногория).