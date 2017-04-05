Англия

Полузащитник Манчестер Юнайтед Майкл Каррик не согласен с жесткой критикой относительно блеклой игры Красных Дьяволов на домашней арене.

4-го августа команда Жозе Моуриньо на Олд Траффорд не сумела обыграть Эвертон, лишь в добавленное время матча уйдя от поражения благодаря голу Златана Ибрагимовича с пенальти (1:1).

После данного поединка английские СМИ обрушили на Юнайтед шквал критики относительно плохих результатов в домашних поединках. В действительности при Жозе Моуриньо команда имеет наименьший процент побед на Олд Траффорд (всего 38%) среди последних четырех наставников МЮ, включая Алекса Фергюсона, Дэвида Мойеса и Луи ван Гаала.

Тем не менее, Каррик считает, что Красные Дьяволы демонстрируют весьма достойную игру в домашних матчах. Проблема же, по мнению Майкла, заключается в трудности поразить ворота соперника.

"Мы просто не можем забить этот первый гол, чтобы сломать оппонента и облегчить дальнейшую игру для самих себя", — сказал Каррик.

"Конечно же, на это нужно обращать внимание и пытаться улучшить. Сделать это не так легко, но, я уверен, что у нас получится. Уверен, мы сможем изменить это".

"В общем, в домашних поединках мы играем очень хорошо. Возможно, в матче против Эвертона мы выглядели не столь мощно, но футболисты смогли проявить характер и продолжали бороться".

"В конце мы все же забили гол, но да, этого недостаточно".

После поединка против Эвертона Манчестер Юнайтед с 54-мя очками остался на 5-м месте в турнирной таблице АПЛ.