Англия

Полузащитник Майкл Каррик может подписать новое соглашение с МЮ, рассчитанное до конца следующего сезона.

Каррик выступает за Красных Дьяволов с 2006 года. Контракт экс-хавбека Тоттенхэма рассчитан до конца нынешней кампании.

ESPN со ссылкой на свои источники сообщает, что МЮ начал переговоры о подписании нового соглашения. Каррик получит возможность остаться на Олд Траффорд до окончания сезона 2017/2018.

В нынешнем сезоне Майкл не так часто появляется на поле, но все равно продолжает играть важную роль в тактических схемах Жозе Моуриньо.

Летом вице-капитан МЮ проведет выставочный матч, в котором отпразднует свое длительное пребывание в клубе.