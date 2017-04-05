Англия

Ливерпуль получил запрет на подписание новых игроков в свою академию сроком на два года и был оштрафован на 100 тысяч фунтов.

Такое наказание, – которое во второй год будет условным — было назначено после того, как Ливерпуль нарушил правила в отношении подписания молодых игроков.

Мерсисайдский клуб признался, что они говорили с игроком, которого они хотели подписать из Сток Сити, а также приобрели билеты на матч первой команды для мальчика и его семьи.

Начиная с этого момента и до марта следующего года, Ливерпуль не сможет подписывать игроков Академии, которые провели 18 месяцев в другом клубе. Если они нарушат это правило, то к запрету будет прибавлено еще три года.

В своем заявлении Ливерпуль указал, что они "принимают наказание".

Ливерпуль пытался подписать школьника из Сток Сити два года назад, и тогда "красные" пообещали, что будут оплачивать мальчику обучение в частной школе.

Но летом прошлого года Премьер-лига запретила подобные расходы для отдельных игроков. Ливерпулю пришлось бы оплачивать частное образование всем своим игрокам Академии, чего они не были готовы делать.

Из-за этого Ливерпуль отозвал предложение об оплате частной школы, и проинформировал об этом Премьер-лигу.

Это побудило семью мальчика отказаться от перехода из Стока в Ливерпуль и обвинить клуб в отказе от своих обещаний. Следует отметить, что это обвинение было катализатором для расследования, а не причиной последующего наказания Ливерпуля.

Именно когда власти добивались полного раскрытия обстоятельств, расследование выявило дополнительные расходы, в том числе и билеты на матч, что запрещено правилами.