Англия

City Football Group подтвердил приобретение уругвайского клуба Атлетико Торке, а также объявил о сотрудничестве с Атлетико Венесуэла.

Атлетико Торке был основан в 2007 году, а с 2012 года они выступают на профессиональном уровне. На данный момент они играют во втором дивизионе Уругвая.

Этот клуб будет использоваться для развития молодых игроков, а также поможет Сити расширить скаутскую систему в Южной Америке.

Кроме того CFG заключил соглашение с клубом Атлетико Венесуэла, который выступает в высшем дивизионе Венесуэлы, согласно которому клубы будут делиться обширными скаутскими данными.