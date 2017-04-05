Челси: Куртуа – Зума, Кэхилл, Луис – Аспиликуэта, Канте, Фабрегас, Алонсо – Педро, Азар – Коста.

Запасные: Бегович, Терри, Аке, Виллиан, Матич, Лофтус-Чик, Батшуайи.

Ман Сити: Кабальеро – Навас, Компани, Стоунз, Клиши – Фернандиньо, Делф – Де Брайне, Силва, Сане – Агуэро.

Запасные: Браво, Коларов, Сабалета, Стерлинг, Фернандо, Туре, Нолито.