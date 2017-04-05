Стали известны заявочные листы команд на матч 31-го тура английской Премьер-лиги между Челси и Манчестер Сити.
Фабиан Делф, getty images
05 апреля 2017, 21:28
Челси: Куртуа – Зума, Кэхилл, Луис – Аспиликуэта, Канте, Фабрегас, Алонсо – Педро, Азар – Коста.
Запасные: Бегович, Терри, Аке, Виллиан, Матич, Лофтус-Чик, Батшуайи.
Ман Сити: Кабальеро – Навас, Компани, Стоунз, Клиши – Фернандиньо, Делф – Де Брайне, Силва, Сане – Агуэро.
Запасные: Браво, Коларов, Сабалета, Стерлинг, Фернандо, Туре, Нолито.