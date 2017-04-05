Англия

Менеджер Ливерпуля Юрген Клопп не думает, что форвард "красных" Садио Мане вернется на поле в этом сезоне.

Сенегалец выходил в стартовом составе на дерби против Эвертона и даже забил гол в матче, который завершился победой Ливерпуля 3:1.

Тем не менее, Мане был вынужден покинуть поле во втором тайме из-за травмы колена.

"Похоже на то, что Садио уже не сыграет в этом сезоне", — признался Клопп.

"Тем не менее, окончательного решения еще нет, так что я буду только рад, если кто-то удивит меня приятными новостями".

В текущем сезоне Мане провел за Ливерпуль 29 матчей во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал 5 результативных передач.