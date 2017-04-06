Англия

Подопечные Антонио Конте обыграли Ман Сити 2:1 и сделали еще один шаг к чемпионству.

Менеджеры команд несколько удивили стартовым составом – тренер Челси Антонио Конте бросил в бой защитника Курта Зума, а Хосеп Гвардиола – хавбека Фабиана Делфа и защитника Венсана Компани. Забегая наперед, скажем, что оба защитника сыграют не лучшим образом при пропущенных голах своих команд.

Команды начали матч на довольно высоких скоростях, но поначалу опасных моментов не возникало. Но уже на 10-й минуте счет был открыт. Педро отдал передачу с краю штрафной на Азара, Эден пробил по воротам, а мяч, срикошетив от головы Компани, юркнул в сетку мимо обескураженного Кабальеро.

Ответ Горожан мог бы быть молниеносным, если бы в следующей атаке Серхио Агуэро не начал медлить перед воротами Челси.

Преимущество Пенсионеров могло удвоиться на 23-й минуте. Азар вошел в штрафную и вырезал на Сеска, тот пробивал по воротам, попал в защитника и круглый чуть не влетел в ворота после рикошета.

А затем Тибо Куртуа решил напомнить, что даже лучшие голкиперы планеты способны ошибаться. Бельгиец выбил мяч прямо на Давида Силву, тот прошел и пробил по воротам. Куртуа удар отразил, но прямо на набежавшего Агуэро – 1:1! Зума в это время возвращался к воротам в прогулочном темпе… К слову, в перерыве француз будет заменен.

Недолго длилась радость Горожан – не прошло и десяти минут, а хозяева вновь повели в счете. Фернандиньо в своей штрафной сыграл в ногу Педро. Эден Азар с точки пробил не лучшим образом, но оказался первым на добивании – 2:1!

Горожане во втором тайме атаковали, пытались сравнять счет, но не покидало чувство, что Челси в любой момент может прибавить при необходимости. Несмотря на то, что действительно опасных моментов у Сити не было, Хосеп Гвардиола решился на первую замену лишь на 79-й минуте поединка. Впрочем, никто из вышедших на замену игроков так и не стал джокером для испанца.

И все же, Сити мог зацепиться за ничью в поединке: уже в компенсированное время Агуэро в подкате пытался переправить мяч в ворота, но надежно сыграл Куртуа. А затем убойный момент был у Стоунза – после подачи углового Джон пробивал с центра штрафной – выше ворот!

Челси победил и таким образом скинул с себя то давление, которое взвалилось на плечи команды после поражения в прошлом туре от Кристал Пэлас. Команда стала еще на шаг ближе к чемпионству – впереди Антонио Конте и компанию ожидает 7 матчей, из которых будет достаточно победить в 5.

Евгений Музыка, Football.ua

Челси – Манчестер Сити 2:1

Голы: Азар, 10, 35 – Агуэро, 26.

Челси: Куртуа – Зума (Матич, 46), Кэхилл, Луис – Аспиликуэта, Канте, Фабрегас (Виллиан, 81), Алонсо – Педро, Азар (Лофтус-Чик, 90) – Коста.

Ман Сити: Кабальеро – Навас, Компани, Стоунз, Клиши – Фернандиньо, Делф – Де Брайне (Стерлинг, 80), Силва, Сане (Нолито, 85) – Агуэро.

Предупреждения: Канте — Клиши, Делф, Компани.

На 35-й минуте Азар не реализовал пенальти (вратарь).