Англия

Состоялись еще пять матчей 31-го тура английской Премьер-лиги.

Арсенал уверенно разобрался с Вест Хэмом, Саутгемптон оказался сильнее Кристал Пэлас, Тоттенхэм ушел от поражения и взял три очка на последних минутах, Халл Сити перестрелял Мидлсбро, а Ливерпуль потерял очки дома.

Арсенал - Вест Хэм 3:0

Голы: Озил, 58, Уолкотт, 68, Жиру, 83

Арсенал: Мартинес — Бельерин, Мустафи, Габриэль, Монреаль — Эль-Ненни (Рэмзи, 81), Джака — Уолкотт (Окслейд-Чемберлен, 81), Озил, Санчес — Уэлбек (Жиру, 74)

Вест Хэм: Рэндольф — Бирам, Фонте, Коллинз, Масуаку — Нобл (Фернандеш, 80), Куяте — Айю, Лансини, Антонио (Снодграсс, 46) — Кэрролл (Сахо, 64)

Предупреждения: Бельерин, Мустафи — Лансини, Бирам



Саутгемптон — Кристал Пэлас 3:1

Голы: Редмонд, 45, Йошида, 84, Уорд-Проуз, 85 — Бентеке, 31

Саутгемптон: Форстер — Седрик, Стивенс, Йошида, Маккуин — Дэвис (Хейбьерг, 87), Ромеу — Уорд-Проуз, Тадич, Редмонд (Родригес, 90) — Лонг

Кристал Пэлас: Хеннесси — Уорд, Келли, М. Сако, Шлюпп (Дилэйни, 58) — Кабай (Б. Сако, 46), Миловойевич (Фламини, 88) — Таунсенд, Панчон, Заха — Бентеке

Предупреждения: Ромеу, Седрик — Бентеке

Суонси — Тоттенхэм 1:3

Голы: Раутледж, 11 — Алли, 88, Сон, 90+1, Эриксен 90+4

Суонси: Фабьянски — Нотон (Ки, 72), Фернандес, Моусон, Ольссон — Фер, Корк, Кэррол — Раутледж (Нарсинх, 90+4), Айю (МакБерни, 75), Сигурдссон

Тоттенхэм: Ворм — Уокер, Альдервейрелд, Вертонген, Дэвис (Н'Куду, 79) — Дайер, Дембеле — Сиссоко (Янссен, 61), Алли, Эриксен — Сон (Триппье, 90+4)

Предупреждения: Айю — Дайер

Халл Сити — Мидлсбро 4:2

Голы: Маркович, 14, Ньяссе, 27, Эрнандес, 33, Магуайр, 70 — Негредо, 5, Де Рон, 45+1

Халл Сити: Якупович — Аль-Мухаммади, Раноккья, Магуайр (Доусон, 81), Робертсон — Гросицки (Хенриксен, 88), Н'Диайе, Клукас, Маркович — Ньяссе, Эрнандес (Эвандро, 51)

Мидлсбро: Вальдес — Барраган, Айяла, Гибсон, Хасбанд (Гедиура, 59) — Траоре, Клейтон, Де Рон, Даунинг — Негредо (Бэмфорд, 71), Гестед (Стуани, 81)

Предупреждения: Клукас, Н'Диайе — Клейтон

Ливерпуль — Борнмут 2:2

Голы: Коутиньо, 40, Ориги, 59 — Афобре, 7, Кинг, 87

Ливерпуль: Миньоле — Кляйн, Ловрен, Клаван, Милнер — Джан, Лукас, Вейналдум — Ориги, Фирмино, Коутиньо (Матип, 65)

Борнмут: Боруц — Смит, Фрэнсис, Кук, Дэниэлс — Айб (Фрэйзер, 61), Артер, Уилшер, Пью (Градель, 83) — Кинг — Афобре

Предупреждения: Лукас — Фрэйзер