Англия

Нападающиего Челси Диего Косту могут ожидать последствия за намеренный удар в колено защитника Манчестер Сити Венсана Компани.

Неприятный эпизод произошел в матче 31-го тура АПЛ между Челси и Ман Сити. Нападающий лондонского клуба Коста в борьбе с беком гостей Компани упал на газон, при этом, уже лежа на спине, ударил бегущего к мячу Венсана двумя ногами.

Стоит отметить, что удар пришелся аккурат в колено бельгийца, с которым у него были серьезные проблемы. Из-за повреждения Компани провел в лазарете 4 месяца, и, не успел он вернуться на поле, как Коста едва вновь не отправил его на больничную койку.

Арбитр встречи Майк Дин в данном эпизоде зафиксировал лишь фол Венсана на испанце во время борьбы, однако дальнейшему поведению Косты значения не придал. По мнению мэтра английского судейского цеха Ховарда Уэбба, Дин видел действия Диего в данном эпизоде, однако никак не отреагировал на них. Более того, Уэбб считает, что подобное поведение должно быть рассмотрено на заседании дисциплинарных органов Футбольной ассоциации Англии.

"Если фол был зафиксирован ранее, а это произошло в дальнейшем, тогда ФА стоит рассмотреть данный инцидент как акт насильственного поведения", — считает Ховард.

Поединок между Челси и Манчестер Сити завершился победой Синих со счетом 2:1.