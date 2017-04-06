Англия

Нападающий Лестера Ахмед Муса раздумывает, начинать ли судебное разбирательство против источника слухов о том, что он применил физическое насилие в отношении жены.

Муса перешел в Лестер летом из московского ЦСКА за 16 млн фунтов.

Сегодня Ахмед был допрошен полицией из-за небольшой шумихи в его доме. После беседы нигерийцу не предъявили никаких обвинений.

Агент игрока настаивает на том, что слухи об аресте игрока спустя несколько часов после того, как он поздравлял жену с днем рождения, сильно преувеличены.

"Ссора, возникшая между Ахмедом и Джамилой (его женой – прим.) привлекла внимание соседей и они уведомили полицию. Полиция просто поговорила с Мусой и несколькими свидетелями в доме и все. Никаких дальнейших действий не последовало, как и не было штрафов Ахмеду или его жене. Говорить не о чем".

"Нормально, когда у пар случаются небольшие ссоры. Но Муса ни в коем случае не применял силу в ее отношении. Сейчас все улажено, они вновь разговаривают. Все, кто знают Ахмеда, знают, что это веселый, добродушный малый. Он не курит и не пьет, не зависает на вечеринках и у него никогда не было проблем с полицией. Да Муса мухи не обидит!"

The Guardian сообщает, что форвард Лестера очень расстроен распространившимися слухами и консультируется с юристами по поводу возможного обращения в суд.

Лестер заявил, что попросит Мусу объяснить ситуацию, но не намерен применять санкции в его отношении.

Муса не выходил в основе Лис с 5 февраля (матч с МЮ, 0:3), сдав позиции в команде при новом тренере Крейге Шекспире.