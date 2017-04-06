Англия

Полузащитник Джесси Лингард вскоре подпишет новый контракт с МЮ.

Лингард – воспитанник академии Манчестер Юнайтед. Джесси дебютировал за Красных Дьяволов в августе 2014 года. С тех пор хавбек не всегда является игроком основы, но довольно часто выходит на поле.

Журналист Sky Sports и talkSPORT Джим Вайт в Твиттере сообщил о том, что Лингард согласовал новый контракт с Красными Дьяволами. По нему хавбек будет зарабатывать около 100 тысяч фунтов в неделю. Предполагается, что договор будет заключен на 4 года.

Нынешнее соглашение Джесси с клубом рассчитано до лета 2018 года.