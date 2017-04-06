Англия

Начиная с сезона 2018/19 клубы Футбольной лиги Англии будут обязаны иметь в своей заявке на матч как минимум одного воспитанника.

Воспитанником считается игрок, который был зарегистрирован в команде U-19 клуба как минимум за год до окончания сезона.

Новые правила были согласованы на встрече всех 72 клубов Футбольной лиги Англии, которая включается в себя Чемпиошнип, Первую Футбольную лигу и Вторую футбольную лигу.

"Я уверен, что это решение окажет положительное и долгосрочное влияние", — сказал исполнительный директор Футбольной лиги Англии Шон Харви.

Кроме этого со следующего сезона клубам придется включать в заявку на матч еще одного доморощенного игрока.

Раньше команды были вынуждены иметь в заявке шесть доморощенных игроков, то есть игроков, которые были зарегистрированы в английском или валлийском клубе на протяжении трех сезонов до исполнения ими 21 года.