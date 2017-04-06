Англия

Полузащитник Манчестер Юнайтед Джесси Лингард подписал новый контракт четырехлетний контракт с клубом с опцией продления еще на сезон.

Лингард является воспитанником академии Красных Дьяволов, к которой он присоединился в возрасте семи лет.

"Манчестер Юнайтед всегда был важной частью моей жизни. Я в этом клубе с семи лет и очень горжусь каждый раз, когда надеваю эту футболку. Я забил в двух кубковых финалах за клуб моего детства, чем я и моя семья чрезвычайно гордимся", — сказал Лингард.

"В этом сезоне мы уже выиграли важный трофей, и я хочу помочь команде выиграть еще больше трофеев под руководством этого великолепного менеджера. Я хочу выразить особую благодарность фанатам за их прекрасную поддержку, которую они всегда оказывают мне и команде".

Менеджер Юнайтед Жозе Моуринью добавил: "Джесси в этом клубе с семи лет. Он умный игрок, что в сочетании с его энергией и способностями открывает перед ним огромное будущее. Джесси — популярный член команды, и я рад, что он подписал новый контракт".

За первую команду Лингард дебютировал в начале сезона 2014/15 и с тех пор провел за Манчестер Юнайтед 70 матчей, в которых забил 11 голов.