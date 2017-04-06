Англия

Полузащитник Кристал Пэлас Йоан Кабайе пропустит матч Премьер-лиги против Арсенала из-за травмы голени.

Француз получил травму в выездном матче против Саутгемптона, который завершился поражением Кристал Пэлас со счетом 1:3.

"У Кабайе травма голени. Думаю, он не сыграет против Арсенала. Вряд ли повреждение слишком серьезное, но сейчас мы играем так много матчей, что даже если он пропустит неделю, то не сыграет в трех матчах", — сказал менеджер Кристал Пэлас Сэм Аллардайс.

В текущем сезоне Йоан Кабайе провел за Кристал Пэлас 27 матчей в Премьер-лиге, в которых забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.