Англия

Нападающему Челси Диего Косте не грозят дисциплинарные санкции со стороны Футбольной Ассоциации за инцидент с защитником Манчестер Сити Венсаном Компани.

Во время встречи, которая завершилась победой Челси со счетом 2:1, Компани нарушил правила на Косте, после чего нападающий, лежа на газоне, задел капитана Горожан ногой в колено.

Предполагалось, что Коста может быть дисквалифицирован, но рефери Майк Дин видел инцидент и разобрался с ним во время игры, поэтому ФА не будет применять санкции к нападающему.

Стоит отметить, что ни Антонио Конте, ни Пеп Гвардиола не стали придавать значения этому эпизоду после матча.