Англия

Менеджер Уотфорда Вальтер Маццарри заявил, что Шершням придется сыграть в субботнем матче Премьер-лиги против Тоттенхэма "без защитников".

Юнес Кабул получил травму подколенного сухожилия в матче против Сандерленда, Себастьян Предль восстанавливается после травмы ребра, Мигель Бритос дисквалифицирован, а Кристиан Кабаселье только вернулся к тренировкам после травмы бедра.

"Такова наша судьба. Бритос был важен, поскольку Кабул и Предль травмированы, но теперь у нас не осталось защиты", — отметил Маццарри.

Маццарри также отметил, что нападающий Трой Дини и полузащитники Том Клеверли и Абдулайе Дукуре "очень уставшие", а участие Этьенна Капу, Валона Берами и голкипера Эурелио Гомеса в матче против Шпор тоже находится под сомнением.

Полузащитники Роберто Перейра и Бен Уотсон, а также форвард Мауро Сарате точно пропустят матч из-за повреждений.