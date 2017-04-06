Англия

Правый защитник лондонского Арсенала Эктор Бельерин хочет перебраться в Барселону предстоящим летом.

Об интересе Барселоны к Бельерину, который до 16 лет находился в молодежной системе каталонского клуба, известно уже давно.

И, как сообщает Cadena SER, сам Бельерин тоже заинтересован в возвращении в Барселону.

Тем не менее, клубы пока далеки от того, чтобы согласовать сумму трансфера. В то время как Арсенал хочет выручить за испанца минимум 40 млн. евро, Барселона готова предложить Канонирам только 25 млн. евро.

Кроме того "сине-гранатовые" могут включить в сделку своего полузащитника Арду Турана.