Правый защитник лондонского Арсенала Эктор Бельерин хочет перебраться в Барселону предстоящим летом.
Эктор Бельерин, Getty Images
06 апреля 2017, 23:02
Об интересе Барселоны к Бельерину, который до 16 лет находился в молодежной системе каталонского клуба, известно уже давно.
И, как сообщает Cadena SER, сам Бельерин тоже заинтересован в возвращении в Барселону.
Тем не менее, клубы пока далеки от того, чтобы согласовать сумму трансфера. В то время как Арсенал хочет выручить за испанца минимум 40 млн. евро, Барселона готова предложить Канонирам только 25 млн. евро.
Кроме того "сине-гранатовые" могут включить в сделку своего полузащитника Арду Турана.